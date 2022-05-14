新北第四劑16日開打 長照機構入機構接種 16:072022/05/14 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北第四劑16日開打 長照機構入機構接重。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜表示，新北市第四劑疫苗追加劑16日開打，對象為已接種追加劑且間隔滿5個月（150天）以上65歲以上長者、長照機構住民以及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者。 侯友宜說，可透過新北市39家醫院、465家診所與29區衛生所網路、電話預約或現場掛號，長照機構由醫療院所進入機構接種。 北市第4劑疫苗16日開打 3類對象19家醫院可預約 台東今＋348 老人養護機構10天1例暴增為149例 #長照機構 #16日 #開打 #機構 #接種 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門6-11歲兒童接種新冠疫苗 首批463人完成施打 11:462022/05/14 生活 死亡高峰期來襲 單日爆增41死 創疫情以來新高 04:102022/05/14 生活新聞 彰化啟動線上快篩諮詢 台中招募抗疫陣線 04:102022/05/13 地方新聞 苗栗縣今＋649確診 已連續3天穩定下降 15:432022/05/14 生活 疫情狂燒 宜花確診累計雙破萬例 04:102022/05/13 地方新聞 不跟進中央 中市托嬰中心確診停托7日 04:102022/05/14 地方新聞 長者第四劑下周開打 默沙東口服藥將到貨5萬份 17:132022/05/13 財經 OVO「易視界」電視群募 首創長輩模式 11:222022/05/13 財經 8旬男解隔離返家23天不治 判定確診死亡罕見個案 22:172022/05/13 生活 三峽某養護機構52人確診 其中3人死亡 14:282022/05/14 生活 宜蘭＋1757 防疫診服務新增2醫院 15:332022/05/14 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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