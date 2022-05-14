新北市長侯友宜表示，新北市第四劑疫苗追加劑16日開打，對象為已接種追加劑且間隔滿5個月（150天）以上65歲以上長者、長照機構住民以及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者。

侯友宜說，可透過新北市39家醫院、465家診所與29區衛生所網路、電話預約或現場掛號，長照機構由醫療院所進入機構接種。