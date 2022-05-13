台東縣校園疫情資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣老人養護機構群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣確診者分流收治情形。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

居隔、居檢、自主防疫個案「診所看診時段」使用健康益友快篩判讀。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

居隔、居檢、自主防疫假日夜間使用使用健康益友24小時急診。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣13日新增348名確診者，台東縣第1間爆發群聚的老人養護機構再添6例。據統計，該養護機構自3日經過10天，已從1例暴增為149例，累計共61人住院。台東縣長饒慶鈴表示國內死亡案例中，長者佔高比例，呼籲65歲以上長者盡速接種COVID-19疫苗。

根據台東縣衛生局統計，確診者中，有302名民眾戶籍或居住地分在台東、46名為外縣市醫院通報。從疫調結果初步推論，年齡介於1-93歲。其中有69例屬接觸者確診，社區感染人數為233人，全縣目前累計確診3056人、1541人匡列居隔中。另今日校園確診新增58生、4師，累計共476生、52師。

台東縣衛生局說明，縣內目前有2間養護機構及1間兒少機構出現確診群聚個案。昨日針對第1間機構進行定期採檢，再增6人確診（員工1名、住民5人），其中以安排3名大於80歲長者分流至醫院住院並由醫院評估是否適用抗病毒藥物，衛生局仍將持續定期安排接觸者採檢，截至目前累計確診149名（工作人員38名、住民111名）。

衛生局表示，第2間養護機構及縣內某兒少機構今日皆無新增確診個案。第2間養護機構目前確診個案已累計15名（員工6名、住民9名）。兒少機構群聚事件，目前累計4人確診（孩童2名、員工2名），衛生局及社會處仍持續監測該機構落實。衛生局仍會持續監測並要求機構內落實環境清潔等感控流程，避免群聚擴大。

國內COVID-19疫情嚴峻，台東縣確診人數近期每日約2、3百人，其中，各級學校學生累計4百餘人，所幸以輕症或無症狀為主，為緩解醫療量能，中央流行疫情指揮中心12日起開放居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類對象快篩陽性後，可由醫師視訊認定確診，並自14日起將開放親友攜帶健保卡、快篩卡匣至診所請醫師確認確診，饒慶鈴請鄉親仍要隨時注意身體狀況、嚴守隔離、居家照護規範，若有就醫需要，也可透過視訊看診或請親友代為領藥。