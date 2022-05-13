疫情圖示

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中央13日公布新竹縣新增1626例本土確診案例，分別為864位男性和762位女性，無症狀者有1540位佔9成5，年齡分布在1到94歲，12歲以下189位、65歲以上91位，18到64歲青壯年佔7成8，目前新竹縣居家隔離651人，居家照護5133人。

確診個案分布為竹北市586例、竹東鎮199例、湖口鄉372例、新豐鄉167例、新埔鎮64例、關西鎮59例、芎林鄉35例、橫山鄉33例、寶山鄉38例、北埔鄉15例、峨眉鄉8例、尖石鄉33例、五峰鄉17例，均已分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，中央13日開放符合口服抗病毒藥物用藥條件的確診者，可由親友代為看診後領藥，縣內由東元醫院和仁慈醫院負責，非居隔親友可持確診者建保卡及出示確診證明，轉述確診者狀況，醫師評估後符合用藥條件，由親友簽同意書，持開立處方箋在醫院藥局領藥。

縣長楊泣科因應縣內確診人數逐日攀升，中央防疫措施不斷調整，指示衛生局緊急委託廠商連夜擴充電信設備，將竹縣防疫專線（03）5511287擴充至15線，13日正式上線運作，由衛生局熟悉防疫業務的主管和資深同仁優先值班接聽，讓有防疫疑問的民眾，撥打進來都能盡快獲得解決，持續努力做好防疫工作。