入口處也有QR code可以掃，方便民眾操作系統。（蔡明亘攝）

工作人員和民眾確認關懷包內容物。（蔡明亘攝）

現場設有教學區和排隊動線，作為人潮緩衝區域。（蔡明亘攝）

區公所人員日夜趕工籌備關懷包發送作業。（蔡明亘攝）

桃園市防疫關懷包快易通服務今啟動，各區公所規畫領取動線，提供民眾代領。今早8時許，中壢區公所外廣場出現陣陣人潮，第一線民政課人員和里幹事全員出動，現場指導操作系統，工作人員也提醒欲赴公所代領的民眾，可先線上預約登記，且不要先按確認領取的按鈕。

中壢區公所在大樓外廣場搭起帳篷，現場設有教學區和排隊領取的動線，入口處也有QR code可以掃進桃園市民卡官方LINE，今日一早8時許，就出現一陣陣人潮準備替親友代領關懷包。公所行政人員加上里幹事與替代役，總共出動約60人日夜趕工，連假日都在準備，就為了能讓領取流程更順暢，也在現場教學如何操作系統領取流程。

一名替家人領關懷包的曾姓民眾表示，昨晚有事前預約，下載好後直接點防疫包連結即可申請，來到現場馬上就領到，全程不到5分鐘。另名沒預約的民眾則說，工作人員服務很好，耐心教學如何使用系統，大約15分鐘就領到，流程十分順暢。

民政課也提醒民眾，來領關懷包前可先加入桃園市民卡官方LINE，並註冊好資料，特別要注意「別先按確認領取」的按鈕，也要確認好指定的區公所，前往登記地點後，工作人員確認完才會操作按下確認。若無事先登記，也可攜帶確診者身分證明或健保卡前往，工作人員會協助領取。