34歲從事汽車修理工作的潘姓男子，8日凌晨外出後遲未返家，經女友報案指稱在掩埋場附近發現潘男車輛，警方在附近搜索時，竟在1部廢棄車車底下，找到氣絕已斷的潘。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名34歲從事汽車修理工作的潘姓男子，8日凌晨駕車外出後遲未返家，女友擔心出事，隔天晚間出門尋找，發現潘的車輛停在一處掩埋場附近，警方獲報趕赴現場並於附近搜查，竟在1部廢棄車車底下，找到氣絕已斷的潘男，由於死者旁有2支扳手及傾倒的千斤頂，警方研判，潘在使用千斤頂撐高車體時，土壤因連日天雨鬆軟而塌陷，而意外被壓死。

吉安警分局指出，9日晚間8點40分，接獲陳姓女子報案，稱其潘姓男友8日凌晨2時駕車外出後，就沒有返家，怎料晚間外出尋找，發現潘駕駛的車輛，停放在吉安鄉光華5街掩埋場附近，擔心出事，請求救援。

警方趕赴現場隨後在附近搜查，由於掩埋場附近沒有其他民宅，研判人還在場內，最後1輛近千公斤的報廢車底下，發現已明顯死亡的潘男，身旁還有2支扳手及千斤頂傾倒，經救難人員動用氣墊、油壓剪撐起車體後，順利將人拉出，

警方表示，該報廢車輛停滯現場已超過6個月，沒有油也無動力，且掩埋場員工都稱不認識潘男，對於為何會死在報廢車底下深感意外。據現場研判，花蓮連日豪雨，造成土質鬆軟，潘男可能欲用千斤頂撐起車體時，身體突然陷落，以致整個胸骨被車體壓到，以致骨折送命，不過全案仍報請花蓮地檢署司法相驗，釐清死因。