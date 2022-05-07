警方對空開2槍後，將打架12人法辦。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄林園區一家複合式釣蝦場發生2方派人馬口角進而演變鬥毆，一共12人混戰，警方獲報趕抵見現場，還有車子想趁亂逃離，立刻拔槍喝令「停車！」，接著對空開2槍示警，逮捕12人，其中4人受傷，經送醫治療無大礙，全案依傷害、毀損、聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

林園區港埔二路上一間複合式釣蝦場7日4時32分傳出遭人砸店，警方獲報立即啟動快打部隊到場處理，一到現場就有多人聚集，還有一台自小客車試圖想逃離現場，警方立即拔槍喝止大喊「停車！」，但過程中雙方人數眾多，現場混亂，還不斷叫囂，為避免衝突擴大員警還對空鳴2槍。

警方指出，打架原因起因是20多歲蔡姓男子等8人到桌遊店時，與20多歲洪姓男子等4人同樣都在店裡面喝酒，2方人馬互看不順眼，開始互嗆，進而動手混戰，有人還持棍棒打人，玻璃門也遭殃，最後洪男一方4人不敵對方8人遭打傷，送醫均無大礙。

警方將現場其餘8人帶返派出所，訊後依聚眾鬥毆、傷害及毀損罪移送偵辦。