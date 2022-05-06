熊仔日前拍攝新歌〈能火〉MV。（索尼音樂提供）

熊仔日前拍攝新歌〈能火〉MV。（索尼音樂提供）

熊仔日前拍攝新歌〈能火〉MV。（索尼音樂提供）

熊仔暌違3年推出新專輯《PRO》，主打歌〈能火〉是熊仔出道以來最喜歡的音樂作品，也最能代表熊仔的人生觀，MV今同步上線，藉由大家常常形容「一場很糟的演出宛如車禍現場」，將車禍現場的概念延伸，讓自己變身為測試汽車功能的試撞假人，經歷各種考驗後卻存活了下來，而熊仔也在MV中飾演試撞假人，接受高空墜落、棍棒重擊和烈火焚身等各種考驗，即使全身傷痕累累，但最終依然站立，「我覺得MV的概念捕捉到這首歌想要的感覺，就是一個經歷多次衝撞，但是還在這裡的心理狀態」。

為了符合經歷各種測試的假人狀態，熊仔特別以髒污妝亮相，臉、手和身體都沾上污垢、髒兮兮的，他不但不介意，還玩得十分開心，表示〈能火〉的化妝是目前所有拍攝的MV中最喜歡的，笑說：「以後表演也許可以考慮把泥土塗在臉上，更符合這首歌的感覺。」MV中，熊仔特別安排了坐在樓層邊緣、雙腳懸空的畫面，來向偶像、饒舌歌手J.Cole致敬，這個畫面是呼應J.Cole 2014年發行的《Forest Hills Drive》專輯封面，因此在MV中，他經歷火燒試煉後，和偶像J.Cole一樣坐在屋頂的邊緣，看到最終版本時，他忍不住掉淚說：「哭的原因主要就是感動吧！我非常以這個作品爲傲，很喜歡這個完成品，也覺得MV把我想要講的話和我想要傳達的概念都做到位。」

此外，〈能火〉收錄熊仔過去接受李明依廣播節目訪問的片段，李明依曾犀利地對他說：「你唱的歌不是很好聽的那種。」熊仔昨帶著全新作品，再次接受李明依的訪問，她表示，一開始同事提到熊仔想使用訪問音檔時，原本不想答應，但轉念想想便覺得「Why not」，直呼能為音樂盡一份心力是很好的事。熊仔則透露一開始寫歌時，想像的畫面是奧運選手奪下冠軍的榮耀，但做完後才發覺，〈能火〉更適合給未贏得獎牌、仍打起精神走進健身房繼續磨練的選手，才是〈能火〉真正想講的態度。隨著專輯正式上架，唱片公司特別舉辦「ZENFIRE能火公仔」靜態展覽，20日起在誠品信義店一樓開展，詳情可查熊仔和索尼音樂官方粉絲專頁。