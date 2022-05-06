台中市麗陽靶場6日中午竄出火舌，台中市消防局指出，近中午11時許接獲軍方報案，緊急派出5車9人前往救援，火勢暫時控制住，燃燒面積約150平方公尺，由於輪胎起火不易壓制，目前消防人員仍持續以泡沫進行灌救，目前確定是特指部訓練中心進行步槍實彈射擊時，不慎擊中輪胎引起火警，火勢已也於下午1時30分撲滅。

台中市消防局指出，近中午接獲軍方報案指廢輪胎雜草起火，立刻派前和平及谷關分隊5車9人前往救援，由於輪胎火災不易撲滅，消防人員以泡沫灌救。

消防人員指出，火勢已獲初步獲控制，但唯恐輪胎遇高溫又復燃，目前仍持續以泡沫滅火，燃燒面積約150平方公尺。外傳為打靶命中輪胎引燃火災，目前仍在進一步了解中。

陸軍航空特戰指揮部表示，所轄特戰訓練中心今（6）日上午於麗陽靶場實施例行性步槍實彈射擊，疑因彈藥擊中背彈面輪胎時起火燃燒，單位即通知谷關消防分隊支援，火勢已於下午1時30分時撲滅，無人員、裝備傷損。

航特部指出，後續將配合警消釐清起火原因，另通令轄屬單位加強各訓場安全，落實消防措施整備及風險管控作為，確維部隊訓練安全。