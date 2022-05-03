桃園市蘆竹區2年前發生旭富製藥廠大火事故，今年3月又有美福倉儲火災，長時間救災情況下，消防人員需佩戴防毒面罩與濾毒罐等裝備，避免化學物質傷害。國泰樹脂工業今捐贈裝備給竹圍、山腳消防分隊，盼為消防員充實戰力和保護力。

先前看到消防人員在旭富與美福事故中，日夜辛苦救災，國泰樹脂表示，為感念消防人員救災辛勞，特別捐贈防毒面罩、濾毒罐、C級防護衣含抗化手套等裝備，希望能替消防弟兄增添一把防護傘，保護更多桃園市民。

對此，竹圍消防分隊長陳敏男指出，火災現場外常有大量濃煙，外部救災人員為避免長時間累積造成肺部損傷，在搶救時應保護好自己。山腳消防分隊長葉昱旗也說，防毒面罩與濾毒罐是使用物理吸附和化學反應原理，將空氣中粉塵與毒害物質除去，供人呼吸之裝置，感謝國泰樹脂善行義舉，讓救災同仁更有保障。

第三大隊大隊長簡慈彥則強調，穿戴C級防護衣與抗化手套也相當重要，能避免強酸和強鹼等化學物質的危害，感謝國泰樹脂對消防工作的支持與肯定，共同為保護市民安全盡一份力。