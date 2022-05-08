疫情影響，花蓮百貨公司內的賣場人潮較往年母親節減少1至2成。（羅亦晽攝）

往年母親節，各餐廳、飯店高朋滿座，但今年卻因疫情爆發，各店門可羅雀，業績慘不忍睹，其中，花蓮知名老字號餐廳以往母親節內用桌位都會被訂滿，今年訂位桌數直接砍半，飯店自助餐更是只剩下個位數的用餐組數，較去年大幅減少9成以上，讓業者大嘆「業績慘不忍睹」。

花蓮市區飯店業者表示，今年母親節賣得比預期不好，桌餐部分，外帶雖比內用多，但比例差異不大，即便疫情剛開始升溫時，推出外帶免1成服務費的優惠，但實際銷售還是沒有去年好；自助餐更是「慘不忍睹」，今年僅剩個位數的用餐組數，相較去年近200組，大幅減少了9成7。壽豐鄉飯店業者則說，今年疫情影響，內用人數減少很多，比往年減少3成。

飯店業者坦言，餐飲雖無相關禁令，但疫情升溫，花蓮確診人數逐日攀升，民眾心理多少是會害怕內用，加上有些客人認為萬物皆漲，在家自己煮會比外帶便宜許多，且更有誠意。

知名老字號餐廳業者則說，每年母親節前夕，餐廳電話總是想不停，當天餐廳的桌數總是被訂滿，今年反而乏人問津，業績直接砍半，至少減少5成以上，連推出的外帶餐盒也鮮少人購買，感覺今年母親節，大家都選擇在家自煮居多。

百貨公司人潮也因疫情嚴峻遭受影響，業者指出，今年母親節館內的人潮確實較往年減少1至2成，餐廳部分則是選擇外帶居多，不過百貨近日也有推出線上購物服務，讓民眾在家隨時能添購生活必需品。

林姓主婦表示，女兒先前有詢問母親節是否要到餐廳慶祝，但縣內確診人數逐日攀升，擔心在外面脫口罩用餐恐會染疫確診，且物價飆漲，所以還是選擇在家自己簡單煮，一起吃個團員飯就好，反正母親節年年都有，不急於一時，健康最重要。