2022台灣木蘭足球聯賽❤️第1循環第4輪精彩進球影片

木蘭女足聯賽龍頭寶座今天換人坐，花蓮靠林凱玲「扭腰」踢進精彩倒鉤入球，前鋒譚汶琳也打破1年又6天的進球荒，以4比0完勝桃園戰神，不僅締造隊史首次開季3連勝紀錄，也藉衛冕者台中藍鯨2比2逼和台北熊讚，以2分之差獨占鰲頭。

「我還真不知道我做了什麼動作！」林凱玲賽後笑說，自己回去看了進球重播，第一下倒沒有腿軟，就是身體不自覺的躺下去，「沒想到是那麼高難度的射門，可能上次腰受傷，有好好加強腰力的關係！」

花蓮開賽16分鐘由國腳卓莉萍先馳得點，第25分鐘譚汶琳開出左側角球，陳雅惠頭槌攻門被戰神的香港門神吳卓蔚封出，林凱玲在小禁區右側鏟射補刀，但她並未在球落地時的第一時間出腳，而是緩了半拍等球彈高，巧妙的時間差剛好讓吳卓蔚撲空，才以絕佳腰力背身鉤射破門。

花蓮林凱玲（右二）在背對球門的情況下展現腰力，以精彩倒鉤攻破桃園戰神大門。（中華足協提供）

第56分鐘，譚汶琳在左側禁區起左腳勁射破門，這是她從去年5月1日以來的暌違進球，也使戰神苦吞開季4連敗。譚汶琳賽後表示，打破進球荒算是自我突破，「希望後面的比賽可以陸續進入狀況，多進球幫助球隊拿到勝利。」

其實要破進球荒的話，此役卓莉萍攻進的第1球，其實是在右側禁區試圖傳中，球卻碰到防守者緩緩滾向球門，譚汶琳只要在門前多碰一下，進球就會記在她的帳上，譚汶琳卻說：「我想說莉萍踢的已經進了，就不要多碰那一腳，球隊贏球比較重要，後來我自己也有進球喔！」

台北熊讚也尋求開季3連勝，但林慈慧、林雅涵兩度破門取得領先，卻被林妤璇、蘇育萱兩度追平，和局結果也把榜首讓給花蓮。高雄陽信則靠何宣宜、李綉琴先後破門，以2比1逆轉擊敗新北航源，戰績2勝2負躍居第3。