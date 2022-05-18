晉弘(6796)初次上市普通股股票承銷案，今天完成競價拍賣作業，總計競價拍賣股數2,108仟股，公開申購股數為627仟股。本次參與投標投標單筆數計423筆，合格標單共413筆，最低得標價格43.80元，最高得標價格58.10元，得標加權平均價格47.10元。

本次競價拍賣最低承銷價格為38.98元，辦理公開申購價格為46元，5月20日至5月24日為公開申購期間；5月26日為公開抽籤日。