正基(6546)順利完成上櫃前公開承銷之競價拍賣開標作業，本次競價拍賣股數為4,076張，最低得標價格為每股97.6元、最高得標價格為每股115.2元，得標加權平均價格為每股101.4元。此次正基上櫃前公開承銷之競價拍賣，市場反應熱烈，吸引合格投標量21,604張，競價拍賣超額認購比率為5.3倍，得標率僅18.86%。

正基110年EPS 6.78元，年增率達42.6%，董事會已決議配發6元現金股利；今年截至第一季營收10.56億元，年增率高達81.5%，EPS 2.42元，較去年同期大幅成長120.8%。4月營收3.21億元，較去年同期增加20.2%，1至4月累計營收達13.77億元，年成長62.2%。

展望今年，持續受惠萬物皆連趨勢下連網模組需求強勁，該公司累積十餘年的軟體研發能力，有助於支援車用、醫療等非網通客戶進行模組整合，尤其去年以來IC缺料問題對成熟製程影響較大，反而更加速帶動Wifi 6/Wifi 6E之應用成長，且其單價高於Wifi 4、Wifi 5，因此隨著Wifi 6滲透率提升，該公司維持審慎樂觀看待全年營運表現。

正基預計於5月24日上櫃掛牌，受理公開申購期間為5月12日至16日，公開申購含過額配售張數合計為1,119張，申購價格為每股96元，預期可望帶動市場投資人認購熱潮。