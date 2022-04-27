電源管理晶片IC設計廠來頡(6799)初次上市股票承銷案採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理。來頡表示，本次參與投標的合格標單共798筆，得標筆數214筆，上午已於證交所經由公開的方式圓滿完成電腦開標作業，順利拍賣成功，得標加權平均價為146.23元，公開申購承銷價為139元。

來頡表示，公司辦理競價拍賣股數總計2,486張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。今日開標得最低得標價141.40元，最高得標價180元，計算得標加權平均價為146.23元。

依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，來頡競拍最低承銷價(亦即競拍底價)為118.80元，由於得標加權平均價格超過本標案設定之公開申購價格上限(最低承銷價格1.17倍)，本次辦理公開申購價格為139元。公司辦理公開申購股數計1,023張，將於4月29日至5月4日為期三天的申購日，5月6日將公開抽籤。