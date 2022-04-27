根據美國疾病管制與預防中心（CDC）周二發布的全美血液調查，在經歷Omicron疫情空前大爆發之後，美國約有58%的總人口和超過75%的幼童曾經感染過新冠狀病毒。

目前Omicron變種病毒仍在美國傳播，美國副總統賀錦麗周二證實其新冠病毒檢測結果呈現陽性，但強調自己沒有任何症狀，且近期內也沒有與拜登總統有過密切接觸。

根據美國CDC周二發布的這項血液研究，美國至少曾感染過新冠狀病毒一次的人口首次超過5成，這份研究也讓人更清楚了解該國Omicron感染病例激增造成的影響。

Omicron變種病毒在2021年12月進入美國，在此之前，美國約三分之一的總人口曾經感染過新冠病毒。

根據CDC發布的最新數據，Omicron病毒使每個年齡組的感染率都升高，但兒童和青少年的感染率最高，這兩個族群有許多人沒有接種疫苗，而疫苖接種率很高的65歲以上人群感染率最低。

在去年12月到今年2月Omicron疫情肆虐美國這段期間，全美約75.2%的11歲以下兒童，其血液中帶有因感染過而產生的抗體，遠高於之前3個月（2021年9月～12月）的44.2%。在12～17歲年齡組中，約74.2%的血液中帶有這種抗體，高於之前3個月的45.6%。

這些因為感染過而產生的抗體，有時候可以留在血液裡長達兩年之久。

負責該研究報告的其中一位CDC官員Kristie Clarke表示，擁有感染誘發的抗體，並不一定代表你以後不會再受到感染，我們並沒有研究如果人們有一定程度的抗體，是否就能預防再度感染或預防重症。

美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在記者會上表示，目前美國的新冠疫情呈現上升趨勢，過去一周感染數增加22.7%，單日確診數達到約44,000例。過去一周住院人數增加6.6%，為連續第2周攀升，主要與Omicron亞型病毒擴散有關。

雖然死亡人數較前一周減少13.2%，但美國的累計染疫死亡人數正快速逼近「百萬」這個悲慘的里程碑。

瓦倫斯基表示，最初引爆Omicron疫情的BA.1變體病毒現在僅占美國感染數的3%。在紐約州北部首次發現的BA.2.121亞型現在占美國確診病例近30%，其傳染力似乎比很容易傳染的BA.2亞型還高出25%。對於某些社區傳播率較高的郡，CDC現在建議民眾在公共的室內空間裡應戴上口罩。

瓦倫斯基表示，CDC仍然建議在所有公共交通工具裡戴口罩，她並強調接種疫苗仍然是預防新冠病毒併發症最安全的策略。

根據聯邦數據，目前超過66%的美國人口已完整接種新冠疫苗，近46%的人已接種一劑加強針。