祥碩(5269)在USB TYPE-C統一規格大勢所趨下，USB4領域相關成長可期，祥碩產品面也積極布局，Device端已交給客戶，預計第三季可完成驗證放量，Host Controller的部分也預計第四季完成客戶之規格要求，USB4產品長線將扮演祥碩重要營運動能。

日前歐盟通過支持電子裝置統一USB TYPE-C規格的草案，且不單單是電子產品，歐盟境內每年高達5億個行動裝置充電裝置也將統一採用，TYPE-C很有可能是未來歐盟成員國統一使用的充電介面。研調機構預估，接下來5年間，USB TYPE-C市場收入複合年增長率將達到17.2%，預估到2025年，USB TYPE-C全球市場規模將達到103.4億美元。

祥碩持續和USB協會互動，其所制定的是新一代接頭，而不是規範，接頭無分正反皆可使用，且將來可望取代複雜的接頭，USB4的目標就是將所有接口應用都收斂到USB TYPE-C上。

產能製程上，祥碩USB4主要還是集中在先進製程，包括28/14/12奈米、甚至更先進，還要考量是單獨還是整合，若是整合到CPU，就要根據CPU製程，祥碩目前使用28奈米。此外，目前業界28奈米產能仍相當緊張，祥碩今年均已規劃，應不會有短缺問題。

祥碩在USB 4產品進度上，Device端已交給客戶，預計第三季可完成驗證放量，在Host Controller的部分，預計第四季完成客戶之規格要求，現階段開發進度皆順利，期能在今年完成驗證，明年量產放量；另外，祥碩USB4 Device則是與另一個ODM客戶合作，用於Storage Device產品。

祥碩USB4領域相關成長可期，除Host端2023年成長速度加快外，長期亦將隨速度越快的趨勢下，規格亦將持續更新；Device端則在會持續放量，長期成長力道強勁。