原物料飆漲侵蝕首季毛利表現，櫻花(9911)2022年4~5月廚衛電產品進行第二波調漲，幅度約3~6%，廚具現在仍在觀望中，不排除下半年進行有第2波的調漲行動。另外，櫻花中國昆山廠5月起逐步復工，營運將重啟動能。

櫻花中國的部分近幾年通路調整及固定費用控管效益顯現下，Q1獲利較去年明顯提升，目前櫻花中國昆山廠已在5月起逐步復工，生產及銷售將逐步恢復正常，且預期下半年在疫情逐漸緩解下，市場消費需求將有機會反彈，櫻花中國2022年全年獲利可望繳成長的佳績。

法人指出，台灣櫻花2022年在整體廚房建案出貨預期大幅成長、廚衛電產品第二波漲價、中高階廚衛電佔比持續拉升，及水產品、家居事業、越南子公司持續加大營收挹注下，全年度營收可望成長6~8%，毛利率雖預期小幅下降，但在營收擴大下，毛利額仍將持續增長，加上業外轉投資櫻花中國預期持續增長獲利貢獻，今年營運持續看俏。

台灣櫻花持續開發新產品，今年5月首創熱水器×淨氯×阻垢的專利複合技術，在募資平台首發推出「美膚沐浴熱水器」，除了保留四季溫的精準控溫功能，更以獨家的淨氯抑垢濾心，搭配超微米氣泡蓮蓬頭，讓沐浴成為美好享受，預期6月正式上市後可望成為新星熱賣產品為營運增加新動能。