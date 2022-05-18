美國REITs指數受到Fed升息及俄烏衝突加重市場不確定性影響，今年以來已大幅回檔1成以上，展望後市，台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國經濟數據仍維持高檔，近期經濟數據包括：就業、製造業、非製造業、零售等皆比預期好，有利帶動REITs高成長，分析師估計美國REITs今年將成長11%，優於美國科技股，股利成長率有機會來到8%的創高水準，擁「雙高」優勢，目前美國REITs指數股價較淨值(P/NAV)折價2成，呈現嚴重超跌，現在是逢低絕佳買進時機。

李文孝指出，俄烏衝突導致金融市場大幅震盪，但REITs本身是美國內需產業，相對不受國際影響，高息防禦特性反而能吸引資金，有效支撐股價。過去二年，美國REITs因疫情造成部分產業前景不確定，導致許多公司降低或停止股利發放，整體發放率在歷史低點66%，今年股利發放率將回升至70-75%，股利成長將加速，預估今年整體股利成長率可提高8%，明後年再繼續提高，股利增長是吸引長期投資人的保證。

李文孝表示，就基本面分析，美國REITs今年各次產業呈現同步成長榮景，以個人倉儲、資料中心、住宅成長最為看好。在個人倉儲方面，產業特性是相對較高的毛利率，因此享有較高評價，因開學與搬家關係，每年第二、三季為租賃高峰期，自疫情後租金增長力道強勁，近期各家租金年增率仍維持15-25%成長。在資料中心部分，雲端服務與元宇宙持續發酵，科技大廠在伺服器持續加碼擴張，預期2022年將增加26%，資料中心業者持續穩定獲利。在住宅方面，隨著就業持續熱絡，住宅REITs公司不管是陽光帶或是東西岸，獲利多超出預期並認為今年租金有持續上漲動能，平均同店淨利(SS NOI)可繼續上升至10%。