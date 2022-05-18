霹靂(8450)在2月推出NFT產品後，今年再次跨界與永豐金證券邁向元宇宙，合作推出888套盲盒「豐寵粉NFT」，以霹靂傳奇英雄「素還真」為主題，將於5月28日正式發行。

霹靂在2022年2月於全球領先的NFT平台VEVE Digital Collectibles（下稱VEVE）上發行《Pili Fantasy》第一波NFT，創下3萬套NFT在一秒多的時間內全數銷售一空的佳績，成功將傳統偶戲文化推上數位科技浪潮上，也帶來不同轉型的方式與機會。

霹靂集團總經理黃亮勛表示，永豐金證券近年積極打造數位金融生態圈，並規畫邁入區塊鏈運用，全力發展數位金融，與霹靂希望突破傳統，帶領傳統布袋戲文化轉型等創新應用的精神不謀而合，進而促成兩大企業跳脫傳統思維，展現藝文界與金融業跨足NFT區塊鏈領域結合的創舉。

本次合作是以風靡全台逾30年的霹靂傳奇英雄人物「素還真」為主題，素還真總能以絕頂智慧化解災厄，置之死地而後生的精神深受民眾喜愛與欽佩，因此設計3款卡面，分別是素還真電影造型，以及2款Q版的素還真-刀說異數造型、素還真-轟掣造型，以盲盒的趣味方式發行。

從NFT資料分析公司Nonfungible.co的數據報告中可知，2021年全球NFT交易金額較2020年成長213.5倍，達176億美元，而今年NFT市場持續發燒，平均每周交易量高達6.87億美元，顯示NFT還是極具市場價值。霹靂看好NFT市場前景，除了繼續與VEVE密切合作外，為歡慶5月28、29日的中信兄弟霹靂主題日，6月也將與中信兄弟在Jcard平台合作推出NFT。