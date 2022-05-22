中油宣布，中國大陸上海疫情趨緩擬逐步解封及北半球即將進入夏季駕車出遊旺季等影響，國際油價向上攀揚，惟經啟動雙平穩機制後，23日凌晨零時起汽、柴油持平、不予調整。

因此，中油參考零售價格維持92無鉛汽油每公升30.2元、95無鉛汽油每公升31.7元、98無鉛汽油每公升33.7元、超級柴油每公升28.0元。

中油本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲4.37美元，新臺幣兌美元匯率升值0.02元，國內油價依公式計算漲幅為3.26%。按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲5.1元及6.6元。

中油表示，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收4.5元及6.0元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.6元。

中油指出，因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收5.1元及6.6元，國內汽、柴油價格不予調整。累計111年至4月底止，中油共吸收約81.37億元。