居民認為應先解決遷村問題。（洪靖宜攝）

民間鬥士團體衝進說明會會場，和與會民眾起衝突。（洪靖宜攝）

多名警力在場，防衝突發生。（洪靖宜攝）

現場約近百位居民到場參加說明會。（洪靖宜攝）

中油公司計畫於小港區鳳鼻頭段蓋瀝青工廠，這讓當地大林蒲居民和環團不滿，認為遷村都還沒完成，現在又要新蓋廠，汙染空氣，因此在正式公開說明會前搶先召開記者會，過程中民間鬥士團體一度衝進會廠，和與會民眾發生衝突，警方擋在中間迅速將人帶出廠外。說明會中包含民代也認為遷村應先完成，再討論蓋廠，後半段已經有居民隨即收椅子走人。

中油公司12日上午10時於大林蒲社區活動中心舉辦「大林廠真空蒸餾單元、溶劑脫瀝青單元暨相關工廠更新計畫」公開說明會。該計畫是於小港區鳳鼻頭段1054、1055及1070地號，用地面積約5.35公頃，規劃新建日煉量3萬桶的真空蒸餾單元和8千桶的溶劑脫瀝青單元，改質瀝青及塗料瀝青生產裝置、瀝青儲槽以及相關設備。中油公司表示，真空蒸餾工廠負責產出瀝青，約明年開始動工，包含工廠本體和儲槽等共有3個點，已經過環評和健康風險評估，屬可忽略風險。

環團及居民搶先半小時在門口開記者會，痛批中油風險評估報告計算只看設施，距離學校社區僅百公尺內，不顧居民死活，也質疑市長陳其邁強調大林蒲承諾空汙改善優先，卻接連台電大林燃氣擴增，因此堅決反對中油設置瀝青工廠，高舉布條和牌子喊：「不要瀝青、空氣要清！」，警方派出多名員警嚴正以待，就怕衝突發生。

現場民間鬥士團體也帶大批人員到廠，說是要聲援大林蒲居民，不過徐尚賢等人因不願到意見表達區，被警方阻擋在門口，但他們持續拿麥克風要求要表達訴求，甚至衝到說明會會場內，與正在會場內參與說明會的民眾發生肢體和口角衝突，所幸警方擋在中間，也迅速將徐尚賢等人帶出會場外。

會議內容針對環境影響說明以及動工前公開簡報，約近百名居民到場聆聽，多位民代也參與表達意見，高雄市議員陳麗娜說，還沒遷村不能蓋新廠，這場說明會應該不能成立，陳其邁及環保局默不吭聲讓案子繼續走，她問：「這樣大林蒲的票還要投給陳其邁嗎？中油把陳其邁看得這麼軟嗎？」；而市議員陳致中也建議，大林蒲遷村仍在進行，中油要綜觀全局，其他計畫不用急在一時，最後讓陳其邁背黑鍋，遷村還沒完成前，這計畫要三思。

「反對到底！」鳳鳴里里長李月雲說，廠設置在鳳鼻頭怎麼可能不會影響，遷村還沒成功，汙染不能進來。現場居民也大聲支持，現場大林蒲居民大多數意見都是認為遷村都還沒完成，不應該新設廠，說明會都還沒正式結束，就已經有不少人收椅子走人。