基於企業、能源轉型策略，中油規劃2事業部執行長升任副總。據悉，中油已與部會高層完成溝通，規劃天然氣事業部執行長李皇章、探採事業部執行長張敏升任副總高階人事案，相關人事文件也於近日送達部會，進行審查。如此一來，在董座李順欽、總座方振仁就位後，升任2位副總，完成5位副總安排，中油因應能源轉型的新經營團隊準備就緒。

因應極端氣候及全球碳中和趨勢，各國政府在能源轉型與全球能源供應鍊佈局愈顯重要；尤其，中油肩負國家能源重要支援任務，海外探採與天然氣第三接收站均為當前重要布局焦點。

據悉，中油目前天然氣事業部執行長李皇章，雖在一年半後符合退休資格，但考量原先主責督導天然氣第三接收站計畫的方振仁升任總經理，而三接政策重要性不容忽視，當前中油另一副總廖惠貞專精在於天然氣採購，因此，專精工程領域的李皇章仍是達成政策目標必須倚重的專才。

李皇章升任副總後，與廖惠貞副總可對中油的天然氣三接的工程、天然氣採購達成堅強支援督導實力。

中油天然氣第三接收站對2025年燃氣供應是很重要的工作，牽涉到供電配比的問題；如果希望減少減燃煤電廠占比，就需要天然氣來替代。中油「桃園市觀塘工業區工業專港環境影響差異分析報告（外推方案）」在經濟部次長曾文生督軍下，建議審核後修正通過。

中油透露，再外推案環評通過後，就會開始進行離岸1.2公里的棧橋、工業港等工程，全力執行、貫徹，以期2025年6月完工供氣給桃園大潭電廠。三接完成不但可就近送氣給大潭電廠，還能形成北中南三個接收站，未來不光是南氣北送，還可以北氣南送，形成相互備援，穩定供電和供氣。