中油公司計畫於小港區鳳鼻頭段蓋瀝青工場，讓大林蒲居民和環團不滿，認為遷村都還沒完成，現在又要蓋新廠，讓空氣汙染問題加劇，對此，高市府環保局表示，中油大林廠新設的真空蒸餾及溶劑脫瀝青裝置，有助改善空氣品質及道路鋪面，但環保局強調，將嚴格要求中油公司及台電公司依其承諾辦理汙染減量。

中油公司12日於大林蒲社區活動中心舉辦「大林廠真空蒸餾單元、溶劑脫瀝青單元暨相關工場更新計畫」公開說明會。環保團體及大林蒲居民到場提出訴求，多位民眾相繼發言，一致認為現在遷村案都還沒成功，台電大林燃氣擴建又會導致空汙加劇，堅決反對中油設置瀝青工場。

對此，高市府環保局表示，中油大林廠新設的真空蒸餾及溶劑脫瀝青裝置，將可生產含硫量小於0.5％的低硫燃油及改質瀝青，以符合日趨嚴格的環保法規，並有助改善空氣品質及道路鋪面。中油規畫新設裝置為將該廠原有的常壓蒸餾剩餘產物進行塔底重油分餾程序，可提升資源利用，新設製程預計增加排放量99.04噸／年，並規畫既有製程改善減排，將減少排放量119.45噸／年。

環保局強調，將嚴格要求中油公司依其承諾辦理汙染減量，並將推行多項改善措施及加嚴標準，持續針對固定源、移動源及逸散源，推動五大工業區減排減量、強管制柴油車輛等多元管制措施，積極改善空氣品質。