郵局21日起進駐新竹市身心障礙者就業綜合大樓，此是中華郵政首座支持庇護工場公益共生的郵局。（陳育賢攝）

新竹市身心障礙者就業綜合大樓終於有「無礙郵局了！郵局21日起進駐新竹市身就大樓，是中華郵政首座支持庇護工場公益共生的郵局，櫃台下降至80公分，方便輪椅族，未來還將設置視障語音提款機、進用身障者，成為身障者友善服務的模範。

副市長沈慧虹表示，消費者與工作者都是平等的，郵局是最可靠的金融機構，市府能和郵局合作，提供市民朋友優質的無障礙服務，已經成功一半了，後續將與龍山西路郵局合作推動服務方案，規畫進用身障者職員，以創新模式為社會盡一份心力。

另，新竹郵局已與竹市竹夢園「希望工坊」合作，目前約有20位庇護員工，龍山西路郵局將做為庇護工場員工實習場域，包括整理貨、清潔、視障按摩服務，未來也規畫讓身障朋友成為郵車隨車服務小天使，讓庇護工場身障朋友發展工作技能。

新竹郵局局長吳順吉指出，龍山西路郵局是全國首座支持庇護工場公益共生的郵局，服務櫃台的大小、高度、提款機與補摺機的高度，都特別考量輪椅族的需求。

未來也將設置「視障語音提款機」，透過點字設備、戴耳機配合語音指示操作，視障朋友不需透過他人協助，就可自行完成交易項目，減少個資外洩疑慮，近期同時將設置「i郵箱」自動收寄件機，提供24小時全年無休的寄件、取件服務。

郵局員工黃庭榛本身是肢障者，1996年7月進入郵局工作，從事郵務包裹服務逾25年，她表示工作中難免遇到超出自己能力範圍的狀況，例如較大、較重的包裹交寄，幸好周遭的同事、長官都會主動協助，她有幸在友善職場工作，也以身為郵局員工為榮。

勞工處指出，身就大樓將提供身障者「一條龍」服務，辦理職業訓練、媒合就業、就業後輔導等。另，未來將有庇護工場、社會企業進駐，提供小型活動辦理、展演場地及假日市集使用，並與科學園區廠商合作，共創友善身障者的職場環境，讓身障者從被服務者轉變為服務者、創造者。