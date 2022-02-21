台中市盧秀燕表達「反煤不反氣」，「增氣需拆煤」的立場，為市民健康與呼吸權把關，市府同意提供相關土地作為天然氣隔離站使用。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

中油公司代董事長兼總經理李順欽表達中油沿線用地已陸續取得，攸關安全及緊急搶修的隔離站用地，及隔離站周邊管線用地則需要台中市府協助。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

中油計畫在台中港到苗栗通霄發電廠之間新設天然氣運輸管線，中油公司21日由代董事長兼總經理李順欽率隊至台中拜訪台中市長盧秀燕，表達中油沿線用地已陸續取得，攸關安全及緊急搶修的隔離站用地，及隔離站周邊管線用地則需要台中市府協助，盧秀燕表達「反煤不反氣」，「增氣需拆煤」的立場，為市民健康與呼吸權把關，市府同意提供相關土地作為天然氣隔離站使用。

針對中油興建台中到通霄36吋天然氣陸管，中央曾說明，該計畫可增加北部發電穩定性，減少中電北送的機會，擴大中南部燃煤機組減燒減排。

盧秀燕強調，為讓中部人有口新鮮的空氣，應大幅減少燒煤，中火2019、2020、2021這3年用煤量均超過1200萬噸，市府「反煤不反氣、增氣應拆煤」，中部人也常問「燃煤機組何時能拆？」呼籲中央不只可拆掉四部燃煤機組，順應世界減碳潮流，汰舊換新，早日改善中南部的空品，而不是繼續中電北送。

環保局指出，中部發電區的苗栗電廠增加近220萬瓩裝置容量，加上中火燃氣電廠增加260萬瓩裝置容量，經濟部2月核送中佳天然氣電廠65萬瓩新建工程環評由環保署審查中。合計5年內經濟部已核准中部發電區545萬瓩裝置容量，相當於老舊的中火燃煤電廠10部機組的550萬瓩總裝置容量，環保局強調，應盡速拆除4部燃煤機組，為改善空汙努力。

市府表示，支持和配合燃氣機組建設，因此同意提供土地給中油興建輸氣管，將提供大安溪北岸土地，供中油公司作為設置隔離站之用；另周邊管線所需之土地，也會同意由中油公司承租作為設置管線之用。

市府提供作為設置隔離站的土地，位於大甲區雙寮段607-5地號，市有持分面積為522平方公尺，後續市府會依土地法規定完成行政程序後交予中油公司使用。

另隔離站周邊管線需通行使用部分包含大甲區雙寮段600、607、613、614、617-2、626地號計6筆市有土地，市有持分面積共計155.77平方公尺，市府也會配合中油公司依規提供使用。

此外，台中港供油中心2期工程2月17日經台中市都市設計審議港埠專案小組委員會審議決議，修正後送委員確認後通過。

委員會審議決議，台中港為台中市重要門戶，該案應再調整警衛室、圍牆設置形式，以簡化並具環境或企業意象的概念重新設計，加強綠化避免揚塵，維護整體海岸環境景觀。