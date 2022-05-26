以經營手搖飲品牌「歇腳亭」崛起的聯發國際(2756)今（26）日召開股東常會，承認並通過2021年財報及盈餘分派案，全年合計配息4元、配股2元。其中，上、下半年各配息2元均已發放，下半年配股2元則經今日股東常會通過。

展望2022年，聯發國際將秉持穩扎穩打的經營方針拓展海內外市場，朝淨利年增逾2成目標邁進，同時，公司將實施留才政策，在適當的時機發行獎酬工具，為公司和股東創造最大利益。

聯發國際2021年營運走出疫情亂流，合併營收8.17億元、年增達27.33％，改寫歷史次高，營業利益創1.61億元新高、年增達近1.19倍，毛利率50.45％、營益率19.78％亦雙創新高。稅後淨利1.17億元、年增達近5.09倍，改寫歷史次高，每股盈餘（EPS）7.58元。

聯發國際表示，去年在後疫情時代加強數位科技布局，並提升行銷力道，除成功拓展新門市、站穩各大市場，並透過實質的優惠方案穩住各地加盟主。在靈活的商業布局策略並掌握各地的消費市場變化下，去年如預期達成營運目標。

聯發國際去年在美國新展33家門市，並進軍猶他州、俄亥俄州和伊莉諾伊州，布局自18州增至21州。香港市場在疫情反覆下堅守既有加盟門市，穩住當地龍頭地位，並透過各種策略穩住馬來西亞等代理市場業績，其中馬來西亞逆勢新展9家門市，業績達預期水準。

受惠各大國際市場業績推升，聯發國際2022年前4月自結合併營收2.43億元、年增4.21％，改寫同期新高。首季歸屬母公司稅後淨利0.2億元，雖季減35.7％、但年增達33.53％，亦改寫同期新高，每股盈餘1.2元。

聯發國際今年將在美國市場持續積極展店，鼓勵營收佳的門市加盟主拓展複數店、共同穩健發展，以此達成門市加速拓長目標。集團目標全年新展逾40家新店、由目前的22州拓展至25州。同時，集團已與科威特和埃及合作夥伴簽約，科威特預計下半年開出2家店。

香港市場方面，聯發國際將持續鞏固香港既有門市和客群，並加強門市自取和外送服務，提升品牌競爭力。台灣市場則定位為全球美食版圖的孵化基地及人才培育中心，將人才及新產品輸出至全球，採取不求快的步步為營策略拓展。