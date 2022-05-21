連鎖速食業者肯德基日前宣布要與蛋撻劃分界線，讓不少愛好者相當崩潰，門市更因此出現大批人潮搶買「最後的蛋撻」，讓員工苦不堪言，決定出面爆料，「蛋撻沒有要停賣，不要再搶了」。

據《NOWnews》報導，一名肯德基員工在受訪時指出，蛋撻根本沒有要停賣，只是換成另一種形式銷售，然而公司的這一波操作卻讓很多民眾誤以為蛋撻不賣了，造成大批人潮湧入門市買「最後的蛋撻」。

他無奈表示，原本店裡一天烤500顆蛋撻已經算多了，自從公司發布消息後，每天反而要烤1700顆蛋撻才夠，「顧客再這樣搶下去才真的會被買斷」，最後再度強調，「蛋撻沒有要停賣，不要再搶了」。

肯德基18日在臉書官網發出重大聲明「將與蛋撻劃分界線」，隔天（19日）就有眼間網友發現，外送平台foodpanda上發現「肯德基蛋撻點心專賣店」，質疑肯德基要發布的重大聲明，就是要成立蛋撻專賣店，引起外界熱議。