雖然最近疫情爆發讓民眾心情緊張，但今天正好是520的甜蜜日子，Global Mall也貼心首次擴大推出「520送上愛」活動祭三大幸福回饋，隨著外送業績持續增長近40%，針對想宅在家歡度520的情人，Global Mall攜手兩大外送平台推獨家「GM快饗購-外送享最高85折」限量優惠，31日前只要於雙外送平台點購Global Mall館內指定餐廳美食，共計超過200家餐飲專櫃，於foodpanda單筆消費滿500元現享85折、每筆最高折100元，Uber Eats則為單筆滿500元立即折75元。

Global Mall攜手foodpanda推獨家優惠，單筆消費滿500元現享85折。（Global Mall提供）

除了美食以外，今年防疫健康禮也熱銷推優惠5折起，Global Mall全台八店推刷GMpay滿2000元送100元，桃園A19再加碼推「新會員享500元幸福購物金」，31日前加入新會員即可兌換500元購物金，滿額即可使用，林口A9「早點名露營生活館」20日當天慶改裝登場最高可獲千元購物金。

Global Mall提供「安心關懷箱」， 同時還附有關懷小卡，直接寄送到員工家中、陪伴員工度過疫情。（Global Mall提供）

除了帶給消費者溫暖以外，Global Mall也將愛與關懷傳遞給員工，百貨首家提供「安心關懷箱」包含價值近千元的防疫物品及物資，當中包含抗菌濕紙巾、抗菌皂、漂白水、口罩等防疫物品，以及餅乾、泡麵、飲品等物資，同時還附有關懷小卡，直接寄送到員工家中、陪伴員工度過疫情。