涼感衛生棉領導品牌愛康，於20日起至22日限時3天推出回饋活動，在官網下單滿520元立即折99元，達800元消費門檻再享75折優惠。
隨著近期疫情升溫，消費型態也跟著改變，若電商平台提供多元支付管道，有助於提升消費者好感度。愛康攜手LINE Pay在官網增加結帳管道，推出滿千即享10％回饋，最高可獲得300點LINE Points（限量10萬點，送完為止），還有期間限定組合「涼感潔淨慕絲四入 1314元」，下殺66折。
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