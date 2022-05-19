台中市勞工局為增加視障按摩師職場競爭力，辦理許多場次的教育訓練與研習課程，提升視障按摩師技能與知識，歡迎企業踴躍進用視障按摩師，既可符合法令規範、又可增加員工福利。（勞工局提供／謝瓊雲台中傳真）

知名電子大廠華邦電子因為身障員工聘用比例不足額，日前台中市勞工局前往訪視並給予建議，人資部門從善如流，直接超額進用視障按摩師到廠內，未來可幫作業員、工程師和各部門同仁按摩、「鬆一下」，成為員工福利的一環。

《身心障礙者權益保障法》上路後，規定企業需依聘僱員工人數比例，進用身障者，因此是否足額進用身心障礙者，成為企業善盡社會責任的重要指標；位在中科園區的知名電子大廠華邦電子，因員工職務內容需要常常移動、久站，且須搬運重物，導致身障員工招募不易，身障員工比例總是達到法規規定。

勞工局表示，針對全市未足額進用身心障礙者的企業，都將進行入場訪視，並提供相關策略及建議，協助企業足額進用；同時也積極媒合適任的身心障礙者就業，若企業超額進用，還可再申請獎勵金，創造企業與身障者雙贏。

其中，華邦電子原本因身障員工招募困難，導致未足額進用，經勞工局入場訪視協助後，今年4月1日起，正式進用多名專業視障按摩師，進入企業工作，不但符合法令規定，甚至還超額進用，提供更多身障者適合職缺。

勞工局長張大春指出，企業進用視障按摩師不但符合《身心障礙者權益保障法》相關規定，若超額進用可再申請超額進用獎勵金，不僅增加員工福利，讓員工打拚之餘，還能透過專業級按摩，紓解疲勞、放鬆身心，工作上更加全力以赴。

勞工局說明，近年來勞工局為增加視障按摩師職場競爭力，已辦理許多教育訓練與研習課程，提升技能與知識；呼籲企業共同協力進用身心障礙者，提供他們更多工作機會，公司企業有合作意願者，可電洽勞工局：04-22289111分機35423謝小姐、35434莫小姐或35422江先生。