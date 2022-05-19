靜宜大學透過衍生企業，促使研發成果與技術移轉發揮最大效益；並為師生的創業、學生實習與就業及永續發展等締造新局。（靜宜大學提供）

靜宜大學期望衍生企業成為學校亮點，讓年輕人強健、中年人慢老、銀髮族樂老！（靜宜大學提供）

靜宜大學鼓勵更多教師帶著研發成果，實現創業夢想，打造更美好的未來。（靜宜大學提供）

靜宜大學以「瑪爾定補給站計畫」照顧弱勢及類弱勢學生的生活需求，期能「飲食有溫飽、求學得安心」。（靜宜大學提供）

靜宜大學衍生企業「博顧國際股份有限公司」將進軍營養保健市場，並於主顧聖母堂舉行簽約典禮。校長唐傳義指出，希望透過天主的祝福，促使研發成果與技術移轉發揮最大效益；並為師生的創業、學生實習與就業及永續發展等締造新局。

唐傳義指出，靜宜配合教育部鼓勵大學教師將研發成果衍生新創企業策略，校方積極將食品與生技等特色領域的研發成果技術移轉及商品化；期望衍生企業能成為學校亮點，讓年輕人強健、中年人慢老、銀髮族樂老！

博顧公司董事長楊燿銘說，博顧是社會型企業，以全方位健康養生理念為職志、快樂終老為目標！未來將導入靜宜各系所的專業與資源，成為大健康產業上中下游廠商最佳合作夥伴。

靜宜衍生企業博顧公司催生者暨國際加齡產業研究發展中心主任王銘富表示，食品營養與生技產業是未來大趨勢，感謝校方提供優質的研究環境與技術團隊，及產官學等單位的支持與協助。希望透過博顧公司鼓勵更多教師帶著研發成果，實現創業夢想，為民眾打造更美好與健康的未來。

簽約典禮的壓軸是靜宜大學「瑪爾定補給站計畫」捐贈儀式，該計畫於2021年11月由學校宗教輔導室設立，期能照顧弱勢及類弱勢學生的生活需求，讓飲食有溫飽、求學得安心。

靜宜大學宗教輔導室主任楊安仁神父代表受贈時說，感謝博顧公司捐贈20萬元支持該計畫所需的基金；「瑪爾定補給站計畫」除對陷入困境的學生提供學校餐廳食物兌換劵外，也設立自助式食品補給站，希望學生能有尊嚴的度過經濟的窘境。