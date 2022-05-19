浪漫示愛的日子 520 即將來到，TikTok #520 遇見愛 及「 心動 36 問」，將透過兩大節目及超人氣創作情侶檔的直播問答，鼓勵社群透過短影音勇於「表達愛，遇見愛」，並透過知名心理實驗的 36 個深度問答認識愛的樣貌，520 就透過 TikTok 短影音一起自信示愛！

為了慶祝 520 甜蜜時分，TikTok 推出兩大節目 –「 表達愛，遇見愛」邀請愛笑愛鬧的超人氣異國情侶我是路易 Ada & Louis（@adalou87）、前世情人級爸爸創作者輪胎行老謝（@hongteng）、及眼裡都是蜜的情侶檔阿賢（@i44321）與楊念喬（@ally821204）等知名創作者透過 #520遇見愛 主題標籤創作短影音，展現多樣示愛方式。從超逗趣「歡喜冤家型」、深情款「溫柔體貼型」、最發麻「甜言蜜語型」，創作者們用短影音分享如何大方示愛，讓多元用戶都能找到自己最適合自己的方式，向身旁的伴侶、家人訴說溫暖愛意！

短影平台TikTok風行全球。（來源：TikTok-Pakistan-veto.jpg）

直播問答活動「心動 36 問」則邀請 2021 年度創作者冠軍綸綸這一家綸媽咪（@albee10230318）、美食偵探情侶莫莫和阿嘎的美食日記（ @momo19911224）、分享甜蜜家庭日常的宇 c（＠yucc_1023）和音樂人吳世康（@wushihkang），將於本周間開播，互問知名心理實驗「讓人迅速相愛的 36 個問題」，增進彼此之間的了解，想知道會迸出怎麼樣的火花嗎 ? 記得鎖定活動網頁 !

TikTok 希望社群能透過短影音盡情表達創意，也希望在 520 這個甜蜜的日子，社群同樣能透過短影音，對情人、伴侶、家人，用多元方式創意說愛，並將愛大方分享給廣大社群！