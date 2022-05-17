「520」的諧音與中文「我愛你」相似，所以許多人會選在5月20日對愛人表白。命理專家小孟老師在臉書點名，近期射手、處女、雙魚、天蠍桃花運爆棚，有機會在這天收到別人的告白。

TOP 4：射手座

單身者可以坐等愛情，尤其想脫單的，5月20日之後到到年底，有緣人會慢慢出現，你們只需要睜大眼睛，好好觀察對方是否有符合你們的條件即可。可使用網路交友軟體，有可能發展出一見鐘情的戀愛；8到11月，疫情降溫時有戀人者也可安排小旅行，為婚姻、愛情增溫。

TOP 3：處女座

5月20日之後單身者有機會遇到真命天子，可得好好把握機會，特別是去年已經錯失愛情的人，有可能因為工作或環境關係認識新對象。有戀人者接近年底時，不妨開始培養彼此的共同興趣，為婚姻增加更多幸福話題，不論有心或無意，你們是可以創造自己幸福人生的舵手。

TOP 2：天蠍座

5月20日之後是感情運勢最好的時刻，不論是單身者要找尋伴侶、曖昧者要發展關係、戀愛中的想修成正果，或是想與舊愛重修舊好，可抓緊機會。今年夏天可能出現熱戀，但佔有慾也變多了，需小心謹慎。下半年要慎防爛桃花，可能遇到曖昧不清的對象，來得太突然，走得很匆忙，別讓糾紛帶走了對感情的信任。

TOP 1：雙魚座

雙魚座5月20日一到桃花運特別好，你們會散發藝術氣息、知性魅力，容易吸引到相同興趣的對象，但要小心沉迷在愛情及慾望之中，尤其是水逆期間，可能會被對象的甜言蜜語誘惑；而若是婚姻中的則是幸福加分。在年底時，需留意感情可能受到家庭的影響，雙方都需要更多的溝通，才能保持甜蜜。