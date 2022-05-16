星座運勢網站「星座巫師」分析，天秤座、雙魚座、水瓶座雖然桃花運很旺，但是其中爛桃花特別多，天秤座常常傷己又傷人，雙魚座則是被渣男、渣女玩弄，水瓶座總是傷透戀人的心。

▍1.天秤座

天秤座往往擁有高顏值，又很會打扮，擅長社交，因此他們的桃花運一直都很旺，身邊的愛慕者、追求者一直沒有斷過，他們是標準的外貌協會，擇偶時就是愛帥哥美女，只要對方長相符合自己的喜好，其他缺點全都可以包容，甚至到了是非不分的地步。天秤座身邊也不乏優秀的追求者，許多人一心一意想對他們好，面對這些人，天秤座往往也無法狠下心拒絕，維持著曖昧不明的關係，最後辜負了他人的真心，自己也因為太看重外貌而吃盡苦頭。

▍2.雙魚座

雙魚座對戀愛非常憧憬，渴望能經歷一段轟轟烈烈又浪漫的愛情，偏偏他們又不懂得篩選追求者，每次曖昧時隨便幾句甜言蜜語就被沖昏頭，完全沒有識別渣男、渣女的能力，因此身邊的爛桃花特別多。雙魚座在愛情裡缺乏自信，又比較沒定力，別人說幾句話就能讓他忘記自己的原則，內心猶豫不已，因此往往會看錯人、選錯人，經歷一段又一段的孽緣。

▍3.水瓶座

水瓶座很重視精神世界的富足，腦中常常有各種千奇百怪的想法，也總是沉浸在自己的世界裡，就連他們最親密的戀人都不見得能夠搞懂他們在想什麼。水瓶座想法多變，有時上一秒做的決定，下一秒又自己推翻，想到什麼就動手，沒什麼計畫可言，很容易會傷害到戀人的心，覺得自己完全沒被放在心上。交往前後對於水瓶座來說沒什麼很大的差別，他們一樣隨心所欲，不會把另一半考慮在人生的藍圖裡，常常讓戀人非常傷心。