相信大家都喜歡跟善解人意、平易近人的人相處，自在的相處氛圍才能讓大家在交友的過程中展現真正的自己，而以下就和大家介紹有「清爽氣質」的3位星座女，平時在和她們相處時不需要太過矜持，她們自帶讓人放鬆的氣息，不過在面對正經事時，她們也能冷靜、獨立的處理，讓身邊的異性紛紛被此3星座女電暈！

★天秤座

天秤座女孩們本來就很喜歡與大家社交，愛交朋友的她們非常懂得如何在人際交往中應對進退，這也讓她們能夠在沉重的場合下化解尷尬氣氛，善解人意又好相處的天秤座女孩總是散發輕鬆的氛圍，讓許多異性在不知不覺間對她們產生好感。

★水瓶座

水瓶座個性獨立、觀念開放。(圖/翻攝自觸mii)

水瓶座的女孩們平時本就獨立自主，且她們的行事和作為海派，在她們身上並不會看到嬌滴滴、八卦或是忌妒的行為，而這也讓大家在與她們相處時能十分自在，且即便是遇到異性，有些水瓶座女孩們的男女觀念較開放，跟男生交友彷彿就像兩個男孩在相處，讓人喜歡和她們在一起。

★射手座

射手座陽光活潑超會交朋友。(圖/翻攝自觸mii) ★射手座

射手座女孩們天生自帶陽光、活潑氣息，開朗的她們非常會交朋友，在社交場合時也懂得適時開啟話題，控場的能力超高，只要有她們在的場合一定會非常開心，而射手座女孩們除了會聊天外，還是一位很好的傾聽者，她們總能讓身邊的人放下壓力，也因此她們身邊聚集了一票好友。

大家身邊也有清爽系的女孩嗎？她們輕鬆自在的魅力真的會讓人不知不覺想接近，若是身邊有此3星座的好友，相信大家一定能在她們面前展現最真實面貌，毫無壓力並開心的與她們當朋友。