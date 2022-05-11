時序入夏，粽香飄香，摩斯漢堡推出「米食粽夏季」端午節系列優惠活動，活動期間內至摩斯漢堡購買指定米漢堡，就有機會抽中萬元摩斯卡！摩斯漢堡全台門市與「MOS安心取溫馨送」也同步販售禮品，提供多款居家料理及端午禮品組合，與消費者齊心防疫，一同守護家人健康，輕鬆享受開心團聚時刻。除此之外，加入摩斯漢堡官方LINE好友還能不定期享MOS好康優惠。

搶攻端午節商機，摩斯漢堡推出應景「米食粽夏季」優惠活動，即日起至6/15止，消費者至摩斯漢堡購買任一超級大麥系列米漢堡，即贈「米食美味券」乙張，讓消費者以超值優惠價換購美味午茶、點心、元氣早餐或漢堡組合，且登錄發票還有機會抽中萬元摩斯卡！另外，消費者只要在活動期間內，購買指定商品「紅烏龍烤雞珍珠堡」，加碼享2倍中獎機會，快與三五好友一起共享美味歡樂時光。

摩斯漢堡於端午節並推出「蒟蒻禮盒買一送一」、「長崎蜂蜜蛋糕」、「晨光料理組」、「生活好滋味組」等多項優惠組合，多元又豐富的禮品無論是拜訪家族親人、送給客戶、或是買來自用都合宜。

摩斯漢堡即日起至6/15推出「蒟蒻禮盒」買一箱送一箱活動，除廣受好評的葡萄、蜂蜜檸檬、柳丁三種風味，「熱帶雙果蒟蒻」新品也在摩斯漢堡全台門市熱烈開賣。「熱帶雙果蒟蒻」是由酸甜多汁的百香果，搭配香氣馥郁、台灣在地的芒果，以黃金比例調和，蒟蒻伴著果香入口滑順、Q彈有勁，酸甜滋味在口中碰撞，交織出夏日迷人，單杯售價45元。蒟蒻禮盒買一送一的超值優惠活動，大小朋友們千萬不能錯過，現在每箱只要加價39元即可升級成熱帶雙果蒟蒻。

逢年過節送禮就讓摩斯漢堡的「長崎蜂蜜蛋糕禮盒」，幫顧客贏得長輩親友的芳心。即日起至6/30，摩斯漢堡推出「長崎蜂蜜蛋糕禮盒組」，原價750元，優惠價600元，禮盒內含原味與抹茶風味長崎蜂蜜蛋糕，另加贈玄米煎茶5入。長崎蜂蜜蛋糕由日本熊屋直送，經日本百年老店職人手藝烘烤，承襲8代、250年的「平戶Castella」製法，以雞蛋打發後，加入糖粉及麵粉拌勻，直接烘烤製成，忠於原味呈現，入口溫潤綿密，香氣襲人，嘗得到食材純粹的美味。抹茶風味則採用日本長崎縣產茶葉聞名，且榮獲日本茶競賽獎項肯定的東彼杵郡之茶葉，精挑細選高品質上等茶葉製作，糕點伴著茶香入口、餘韻悠長，令人難忘。

「Castella」是長崎蛋糕的葡牙文，源自於伊比利亞半島Castilla王國，是皇室招待國宴及貴賓、使節的一種甜點，以表達最隆重的敬意，隨後由貿易經商傳入日本，作為貢品獻給天皇，更象徵著最貴重的贈禮，也因此摩斯漢堡的長崎蜂蜜蛋糕也帶有「珍貴禮物」的涵義。其製程不添加任何蜂蜜，但嘗起來卻有濃郁香甜蜂蜜味，是長崎蛋糕的經典特色，更是許多長輩喜愛的經典日式風味。

「晨光料理組」品項包含摩斯可可粉、摩斯抹茶拿鐵粉、摩斯和風沙拉醬、及味覺糖x摩斯漢堡疊疊樂軟糖，任選兩入折50元，在陽光灑落的周末早晨來杯熱可可，配上清爽沙拉，輕聲附和著曼妙音樂，就讓難得的悠閒停在這一瞬。「生活好滋味組」品項包括MOS燕麥米穀物棒（可可/莓果）、濾泡式咖啡（瓜地馬拉薇薇特南果/耶加雪菲）、及法式蕈菇濃湯（隨身包），任選五入折30元，每一款都是午後最愜意的享受。

此外，對於即將來臨的護師節與國中會考，摩斯漢堡更祭出LINE好友獨享優惠。於5/12護師節當天出示LINE好友獨享優惠圖片，可享「中杯摩斯咖啡買一送一」限時優惠。摩斯漢堡為幫考生及家長們加油打氣，於5/19至5/25早餐時段推出元氣朝食「照燒青梅豬排堡」套餐，原價90元，出示LINE好友獨享優惠圖片或以MOS Order APP點購，即能以優惠價79元品嘗；「照燒青梅豬排堡」選用金黃酥脆的炸豬排，裹上甘醇香甜的醬燒梅醬，搭配清脆萵苣以及新鮮牛蕃茄，兼具口感與飽足感，為考生們注入滿滿的活力與元氣。