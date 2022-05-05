英國惡童劇團授權的《福爾摩斯辦案：國會殺人事件》中文版，在線上和觀眾互動，擴大劇場的想像力。（國家兩廳院提供）

觀眾在線上推理兼看戲，和偵探福爾摩斯一起辦案。由國家兩廳院引進、英國惡童劇團授權的《福爾摩斯辦案：國會殺人事件》中文版，近期在台灣登場，以線上軟體Google Meet為演出平台，螢幕上可看見360度劇場，觀眾會依照演員指示蒐集線索和推理，最後找到兇手。

原創導演詹姆斯．席格表示，疫情改變了劇場模式，同時也鼓舞人們堅決想再次見面、分享經驗的心，「這是奇特又弔詭之處，我們的社交互動受到限制，不只是劇場產業，人類也要設法適應，以及重新思考要如何溝通互動，渡過這段時間。」

詹姆斯表示，也因為人們渴望分享，這部在線上和觀眾互動的作品顯得更為重要，在疫情中帶領一種新常態，「這是一種帶有互動特質又刺激的方式，讓人以數位型態重新連結，共度美好時光，同時也跳出原有的框架，擴大了『劇場』的定義。」

《福爾摩斯辦案：國會殺人事件》每場次參與觀眾最多8人，飾演華生的演員會解說場景，指定觀眾到不同空間收集線索，如：命案現場、福爾摩斯的書房、五位嫌犯的偵訊室、實驗室等。觀眾也需要偵訊嫌犯、閱讀報告、尋找隱匿的線索、研究過去的事實，最後獲得結論並找到嫌犯。演出即日起至5月15日，有多場次可供選擇。