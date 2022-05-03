高檢署趕在檢察長邢泰釗即將赴任檢察總長前，2日舉行記者會，發表集合檢察菁英編修而成的「第二審檢察官辦案參考手冊」及高檢署77週年史實特刊《臺灣檢察法鑑—皇華臺灣 鑠法薪傳》兩書，這兩本重要檢察實務及歷史著作，也成為邢泰釗在高檢署的最後代表作。

2日在高檢署的新書發表會，由高檢署檢察長邢泰釗主持，擔任該書編修小組召集人的高檢署主任檢察官陳宏達負責簡報，法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民和桃園地檢署代理檢察長陳維練均親自出席。蔡清祥表示，隨著一、二審檢察官輪調，會有越來越多檢察官到二審檢察署歷練，「第二審檢察官辦案參考手冊」配合法令及制度動態，短期間完成修訂，具有承先啟後的歷史意義。

此外，高檢署同時也發表《臺灣檢察法鑑—皇華臺灣 鑠法薪傳》新書，全書以中、英文雙語進行撰述，是高檢署近80年來第1本英文著作，動員數十名檢察官耗時1年編修。發表會上，邢泰釗與高檢署書記官長陳佳秀、英文版審查顧問台北地檢署檢察官林黛利等人，共同就該書出版緣起、編輯方向及紀要簡報。

邢泰釗指出，該書編輯方向有3部分，分別為傳承高檢署及所署檢察機關史實、聚焦檢察業務未來展望，及接軌國際的雙語呈現。內容除高檢署歷史外，還將所屬共28個檢察機關歷史，進行系統性蒐集、整理及上網電子化，使世界各國瞭解我國檢察組織及偵查實務運作沿革及現況，增進對我國高度法治化的認知，共同維護司法正義。