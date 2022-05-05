兒盟今天公布「2022 年台灣兒少心理健康與輔導資源調查」結果，發現僅有2 成1學生願意進輔導室校園輔導資源的建置，部分學生不想跟輔導老師談話、認為輔導老師幫不上忙、隱私保護不足，有些則是時間與空間的原因，如「沒有時間」、「距離教室太遠」等，顯見校園輔導資源的可近性不足，亟待改善，建議應增加線上輔導資源，並加強宣導，提高兒少使用的意願，藉此緩解兒少因衍生的負面情緒或心理創傷。

該調查發現，41.9％學生表示「學校完全沒有心理健康相關宣導與活動」，可見校園中與心理健康有關的預防宣導明顯不足，學生無感比例偏高；調查顯示，去年三級警戒期間，有54.7％的兒少覺得孤單，四成三以上出現難過的心情，但當時僅有一成的兒少知道學校有提供線上諮詢服務，九成表示沒有或不清楚。疫情影響兒少心理健康甚鉅，線上輔導資源匱乏，實為一大隱憂。

兒盟呼籲，衛福部擬成立「心理健康司」中應增列兒少心理健康專案預算，專款專用，因確診或密切接觸而遭隔離的兒少越來越多，除了身體健康的威脅外，因疫情產生負向情緒、心理創傷的兒少亦所在多有，衛福部心理健康司既已單獨成立，增列兒少心理健康專案預算，應是當務之急；教育部應擴增線上輔導資源，提供學生遠端協助，藉此緩解兒少因疫情衍生的負面情緒或心理創傷。

兒盟也認為，應跨部會整合校園及社區心理健康資源，提高服務可近性，兒盟調查發現，逾4成的青少年不曾在校園接觸與心理健康有關的宣導或活動，教育部有必要強化校園心理健康相關預防宣導及活動。此外，衛福部應即時更新「心快活-心理健康學習平台」等相關網站資訊，並督促各地方政府，積極促成各社區心理衛生中心等社區服務網絡與各級學校的合作，增加心理健康資源的可近性，以多元管道強化兒少心理健康識能。