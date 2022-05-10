隨著台全確診數逐日俱增，許多民眾雖然已施打2～3劑疫苗，但對於外出用餐仍有些疑慮，因此，在甫結束的母親節假期，餐飲旅宿業仍處在「門前冷落車馬稀」的景況！為因應全民與病毒共存的這最後一哩防疫路程，鼓勵民眾到餐廳聚餐消費，業者放大絕祭出用餐單筆消費滿6,888元即贈送一張價值超過14,700元的五星級飯店住宿券，超過2倍以上的大優惠，可謂史上空前。

長達2年多的新冠疫情發展到現在可謂已經走到最後一哩路，卻也是相當艱困的一段里程！旗下有44家餐廳的漢來美食集團，為鼓勵民眾到餐廳聚會用餐，結合關係企業漢來大飯店於5月11日～6月30日推出用餐單筆消費滿6,888元(包廂、禮盒、糕餅小舖、酒水和宴會廳除外)即贈送一張價值14,784元(含稅金及服務費)的飯店客房住宿券(精緻客房房型，限周日至周五，使用期限至2022/12/30)。有別於高雄其他飯店推出房客享餐飲8.5～9折優惠，此次漢來美食結合漢來大飯店吃飯送住房之活動，優惠之大，堪稱史無前例，年底前可以利用這張住宿券安排一趟高雄的五星級飯店之旅。漢來美食指出，新冠疫情雖然已經走到後疫階段，但因每日都有破萬確診人數，使得民眾對於外出用餐和聚會仍心存忌憚，對於全台有44家品牌餐廳的餐飲集團來說，只好使出殺手鐧；祭出歷來最大的優惠方案。

漢來美食旗下餐飲業態豐富，從自助餐、高檔米其林星級餐廳、頂級鐵板燒、牛排館、日料到平價的湯包、港點、蔬食等，大宴小酌、豐簡皆宜，只要消費達到6,888元即可獲得一晚免費的五星級飯店住宿。而同為關係企業的漢來大飯店則搭配美食餐飲券推出的「漢來饗樂趣」住房專案，每房4,900元起，就可獲贈2,000元漢來美食餐飲券，此餐飲券可直接使用在漢來大飯店內的美食餐廳，但限入住日期時使用。

此外，為體恤同住無需隔離的家人，漢來大飯店也推出「漢你守護新生活」住房專案，即日起至6月30日連住三晚共9,999元，不另加服務費與稅金，每房可入住兩人，包含海港自助式早餐並加贈防疫包。飯店還提高房型規格禮遇，安排最佳視野～港景房，讓入住者每天沈浸亞洲新灣區的美好景觀，好好放鬆安心入住。若更謹慎配合家人3+4居家隔離需要，也可以繼續加訂三晚，連訂六晚飯店再加送一晚，每人每晚不到1,430元。漢來大飯店表示，此專案主要因應南台灣民眾外宿的需求，把家留給需要自主隔離的對象，健康無恙的親友家人可以選擇到飯店來住宿，而同時專案另也特別安排港景房，希望入住者天天賞景保持身心健康。