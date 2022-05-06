鴻海集團（2317）6日正式對外公佈ESG永續發展之社會（Social）領域長程目標，將聚焦在「幸福發展」、「共贏共榮」等兩大核心目標，做為集團首要推動方向，並確立「人才吸引與留人」、「員工權益保障」、「人才培訓和發展」、「員工健康與安全」、「慈善公益」等議題面向進一步落實，展現集團重視員工權益與發展，並履行社會責任的決心。

為保障員工權益及福祉，打造更好的社會環境，鴻海宣布以2020年為基準年，分別針對人才留任與培訓、權益保障、職場安全、義工服務等面向，提出10項應對目標與承諾。並訂定 2025年以後各階段性里程碑。

其中10項應對目標與承諾內容包含：

一，包容多元文化，吸引各方人才，提供平等就業機會，持續確保無任何違反公平就業之事件發生

二，重視員工意見，不斷改善所提供的優質工作環境，促進人才留任，目標專業技術人才留任率達88％

三，遵照聯合國國際人權相關公約、指導原則和權利宣言精神，並將延伸至價值鏈上所有勞工，促進其共同遵照。每年針對集團內部各園區及供應鏈各廠商進行勞動人權稽查從現有每年30次增加到50次以上

四，維持無任何損害公司及客戶商譽之重大勞工權益事件紀錄

五，培養創新思想與工作習慣，促進員工不斷學習成長，創造增進人類幸福的產品與技術，提供專業技術人才每人每年平均專業類課程學習時數達60小時

六，化學暴露造成的職業病維持0件紀錄

七，以大幅優於業界標準，設定失能傷害頻率不高於0.14 次/百萬工時目標

八，將失能傷害嚴重率降低到6.88天/百萬工時以下

九，輔導高風險承攬廠商導入 ISO45001 職業健康安全管理體系認證，導入比例目標不低於70％

十，以共榮共贏為理念，推動員工社會服務獎勵辦法，並訂定台灣廠區義工服務累計時數不低於5000小時目標。

鴻海科技集團人資長暨永續委員會社會（S）小組負責人夏國安表示，鴻海員工人數達百萬、散佈的區域極廣，員工照護較難以面面俱到。但做為產業龍頭，對落實社會責任絕對不遺於力，過去集團做得很多，卻很少做內外部的溝通，造成外界對鴻海不夠瞭解。這次我們挑選出最重要的10大項社會長期目標，兼具深度與廣度，從員工到客戶供應商、從健康安全到多元包容及公平發展，希望藉此讓所有利害關係人都有共同推動的方向。很多指標是大幅優於業界的標準，挑戰雖大，卻也代表鴻海打造優質工作環境，善盡社會責任，營造幸福發展、共贏共榮社會的決心。

鴻海指出，未來集團內的「永續委員會」未來將結合外部專業顧問，制定集團規範與目標、建立系統與稽核。同時也會成立區域中心，對接集團中央核心與各地事業單位共同推動ESG 目標。「永續委員會」也會強化稽核隊伍並結合第三方單位推動全集團 ESG稽核，並監督改善進程。同時，鴻海集團也響應國際趨勢及遵守聯合國發起的永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）、責任商業聯盟行為準則（Responsible Business Alliance, RBA）等各項國際公約，定期進行風險評估與年度稽核，如發現缺失將要求權責單位即時改善，以保證員工權益及福利，提供全體員工高競爭力、安全、安心的工作環境。

此外，鴻海集團也整合資源，發揮創新科技製造產業的核心職能，向下扎根科技教育等發展，攜手鴻海教育基金會完成台灣首本高中 AI 教科書《人工智慧導論》，並編寫台灣第一本量子高中教材，以「科技教育」方案榮獲台灣永續行動獎金獎殊榮。未來也將投入更多的資源回饋社會，持續發揮集團影響力，打造共贏共榮的環境，落實 ESG 永續經營目標。

鴻海強調，繼4月22日世界地球日當天公布 ESG 環境領域的長程目標，今日跟進公布社會（Social）領域的十大長程目標，接下來規畫在5月中旬公布公司治理（Governance）領域的目標。