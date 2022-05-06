A-CDM）系統」以提升機場營運效率。（桃機公司提供）

A-CDM系統將航機相關資訊，從入境到出境細分成16個資訊項目，相關單位透過資訊分享，查看個別航班之每個里程碑資料，進行即時運用。（桃機公司提供）

A-CDM 系統可以針對影響航班延誤的各類因素進行預判與資訊交換，優化空側機坪營運效能及飛機正常起降準點率。（桃機公司提供）

桃機公司自2016年起，全力推動建置「機場協同決策（Airport-Collaborative Decision Making A-CDM）系統」，經各駐站單位積極配合，最新版系統已於今年4月完成，即日起進行系統試營運，預計5月下旬正式上線啟用，提供機場管理、航管單位、地勤業者及航空公司等利益關係人（Stakeholder）更穩定、正確、即時且有效的資訊分享平台。

桃機公司表示，A-CDM系統將航機相關資訊，從入境到出境細分成16個資訊項目，包括外站起飛時間、航機降落、航機上輪擋、地勤開始作業、航機撤輪擋、航機起飛等數據，反映航機各階段作業之進度。並透過提供即時且透明的資料交換平台，使機場公司、航空公司、地勤公司及航管單位等相關單位，能夠掌握航機從入境到出境的各個軌跡節點，藉由資料分享，轉化為有用的資訊有效率地做出正確的決策。

桃機公司指出，A-CDM系統資訊提供分享，可使地面作業有一致的時間資料可依循，航管單位可藉此精確調度航機，帶來優化航管作業、提高機坪的使用週轉率與降低營業成本等諸多效益。另外，系統也可同時延伸到跨機場間的協調整合，讓鄰區機場可針對突發狀況進行應變，對全球或區域航空運輸能量之提升亦有所助益。

桃機公司表示，機場營運分工精密，有超過320個政府與企業駐站單位，在各司其職的狀況下，資料庫串聯是一大挑戰。設置A-CDM系統可使資訊得以充份流通，各單位的作業人員可透過網頁使用者介面查詢及分享資料。在「智慧機場4.0」的趨勢中，人員、貨物、設備及環境資訊的取得、交換與分析是重中之重，A-CDM系統在未來的機場環境中，將扮演打通任督二脈加速資訊整合，建立智慧機場核心的重要角色。

過去兩年來，因新冠疫情嚴重衝擊桃園機場營運，但桃機公司在軟硬體的升級從未停下腳步。隨著國際間陸續調整邊境檢疫措施，以及後疫情時代日益增長的航班需求，桃機公司除進行第三航廈、第三跑道等建設外，也持續進行數位轉型，以大數據提升旅客服務品質與營運效率。

透過A-CDM系統，機場相關單位可提高對各種狀況之可預期性，讓人員藉此作出更妥善的安排。例如A-CDM系統接獲班機將延後起飛的訊息後，桃機公司、航空公司即可通知旅客延後登機，減少其在機上等待起飛的時間；地勤公司亦可配合調整其資源之配置，如有提早完成作業，也可通知提早起飛或滑行，減少其他航機於地面等待或空中盤旋時間，避免旅客久候。

A-CDM系統也可以更順暢降低滑行道與停機坪之壅塞，亦有助航空公司節省燃油消耗及時間成本，並進一步協助機場降低噪音與減少燃油消耗等，對提升周邊地區居民生活品質、減少碳排等有正面助益。

桃機公司目前已針對A-CDM系統，邀集各駐場單位進行說明與辦理教育訓練，讓各單位熟悉系統的操作運用，預計5月下旬正式啟用，後續將再視反饋狀況強化平台功能。