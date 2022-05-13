5月準備進入下半月，命理塔羅專家小孟老師在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」表示，天秤座、金牛座、巨蟹座、處女座5月下半月財運大開，其中天秤座偏財運非常旺，可以好好把握投資機會。

▍天秤座

下半月天秤座偏財運旺，最適合投資，在股市方面有精準的眼光，懂得適時進場，安穩退場，讓荷包滿滿。更可買個刮刮樂或彩券，中獎機率比其他星座還要高，有統一發票可以拿起來對獎，大小獎幾乎可以全拿了。當然如果有興趣的，可在牌桌上試手氣，相信你們會是桌上財運最旺的一群人了。

▍金牛座

有在工作或打拚事業的金牛們，只要有努力，都將得到相對等的回報，適合穩穩的賺錢模式，一步一腳印的經營，事業運逐步攀升，幾乎都能順順利利，將財富賺回家。而且還有可能遇到貴人相助、官運順遂、薪資調漲，正財運將隨著事業工作的晉升而有增長。俗話說沒有功勞也有苦勞，努力就會有回報。

▍巨蟹座

巨蟹座下半月偏財運、貴人運非常好，有機會獲得意外之財及賺錢機會，若好好把握機會，有望賺進大把錢財、翻轉人生。貴人的部分有可能就是你們的另一半，旺夫旺妻的絕佳助手，讓你們做什麼事都順利、事半功倍，甚至可能因另一半的緣故，獲得額外的財富。

▍處女座

處女座下半月偏財運有可能來自你們認識的人，親戚朋友會介紹不錯的入財門路，賺錢機會或投資方案，大有機會能賺得飽荷包。也有機會認識之後創業合夥的生意人，可先好好瞭解一番，這幾天會是運勢最旺的時刻，務必好好的保握。