距離能產生美這句話很對，但是距離太遠就不是一件好事了。運勢命理網站「靈匣網」分享，天蠍座、金牛座、摩羯座、處女座、水瓶座性格冷淡，因為害怕受傷就直接避免接觸，所以總是與真愛擦身而過。

▍天蠍座

天蠍的心是冰冷的，他們把自己關在心房裡，不允許任何人進來。天蠍很少有在乎的東西，即使是親情也不能產生多大的影響。走到天蠍心裡很困難，以愛人的身份是最困難的。天蠍可以做到嘴上說著愛你，行動上表現了愛你，但是內心絕對是平淡無波的，他們這份冷淡，在無形中消磨了很多人的耐心。天蠍在感情中是被動的，他們會有想要進一步的想法卻只是藏在心裡。

▍金牛座

金牛是一個現實主義者，他們思考、做事情都不會理想化，這對金牛來說有利有弊。金牛不喜歡與人溝通，因為他們不喜歡與趨炎附勢或是有某些奇怪心理的人交談，金牛們很反感這樣，虛偽的面孔讓金牛感到噁心。他們喜歡安靜，喜歡自己一個人待著。下意識的排外心理讓金牛錯過了很多與陌生人溝通的機會，金牛也慢慢在孤寂的日子裡變得沉默寡言，錯過真愛是正常的。

▍摩羯座

摩羯把自己大部分的精力都放在工作上，其他方面就忽視了。所以摩羯的戀人有時候會沒有安全感，無法接受。摩羯性格上是嚴肅的，為了做好事情摩羯用嚴謹來要求自己，所以他們有時候看上去有些老派，還會給人距離感。摩羯是內向的，除非必要他們很少會主動與人交流，所以脫單對摩羯來說是困難的。

▍處女座

處女感情上的冷淡其實是對自己的一種保護。他們很敏感，不放心把自己完全交付給另外一個人，所以在面對其他人的時候總是有防備。對待感情處女們是猶豫的，他們會想很多事情，兩個人適不適合、現實的、理想的處女們都會想。因為敏感和認真，處女不會輕易觸碰感情，所以與人保持距離。

▍水瓶座

水瓶追求心靈的契合，雖然能夠完全信任別人，但是對水瓶來說，建立信任的過程是很困難的。水瓶很謹慎，對自己的安全他們是半點都不馬虎，對於關係將要繼續下去的人，他們會一遍又一遍的考察，直到自己滿意。同時他們對人的態度是多變的，可以熱情似火，也可以冷漠如冰，能在水瓶這種態度下堅持下來的人很少。