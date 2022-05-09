每個人對待感情的態度不一樣，有些人即便心中沒有愛了，仍會顧及對方的感受，不想將關係鬧得太僵；但也有人愛恨分明，不愛之後表現得很明顯。《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，一旦打算放棄一段關係後，態度會變得十分決絕，不會委屈自己。

▍摩羯座

眾所皆知，摩羯座是工作狂，只有在談戀愛的時候才會特別撥時間和另一半相處，但是一旦不愛了之後，摩羯會以加班當作藉口，不願意再和對方有過多的接觸，愛與不愛之間有著截然不同的態度。

▍水瓶座

水瓶座在愛一個人的時候，會把所有天馬行空的想法和另一半分享，希望對方能融入自己的世界當中，一旦不愛了之後，對方只要問及水瓶的生活，他們就會顯得不耐煩，並且要對方不要干預自己的事情，一心只想分道揚鑣。

▍金牛座

金牛座越是喜歡一個人就越不會有分界感，並且積極融入對方的生活當中，因為他們認為這樣才能夠證明彼此存在的意義。金牛座一旦不愛了之後，就會變得異常客氣，對於另一半的付出，他們並不覺得感動，而是想著該如何回報，避免日後虧欠太多。

▍天蠍座

天蠍座陷入戀愛時會將全部的熱情奉獻給對方，並且所做的每一件事情，都會以對方為前提，作為考量。但是如果不愛了，天蠍座就會將對方當成過客，態度漸趨冷漠，即便對方想要好好溝通，但因為天蠍不願意與對方再有過多的瓜葛，就會用冷暴力的方式，逼對方主動提分手。