大多數人都能夠靠著努力爭取到自己像要的東西，但也有些人狀況相反，越是強求越難以達成。星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分析，雙魚座、射手座、水瓶座、白羊座越努力賺錢越容易搞砸，每次他們想要放手一搏的時候，反而把財富越推越遠，野心越大就越容易失敗。

▍1.雙魚座

雙魚座常常對自己畫大餅，希望自己的實力成長，為了培養賺大錢的實力，報名了一堆課程，投入大筆金錢，但是他們很容易放棄，行動力不足，做事拖拖拉拉，雖然願景很大，但想法卻跟不上實際作為，總是虎頭蛇尾，最後無疾而終。

▍2.射手座

射手座太過樂觀，容易受騙，特別相信那種一夜致富的故事，只要有人說哪個投資會賺錢，就全然相信對方，努力調錢然後全部投入，不經過仔細思考就行動，最後卻落得一場空，想要賺錢卻賠了大錢。

▍3.水瓶座

水瓶座定性不好，感興趣的事情很多，如果剛好遇到好時機，當然能夠靠著聰明的頭腦大賺一筆，但如果遇到阻礙，卻又不聽其他人的勸告，就容易空忙一場，把老本都花光。

▍4.白羊座

白羊座比較短視近利，容易被眼前的利益迷惑，他們行動力很強，但總是欠缺思考，擁有野心卻沒有足夠的判斷力，容易草率下決定，雖然很努力工作，渴望賺大錢，卻難以成功，過著手頭拮据的日子。