不少人都喜歡有話直說、直接爽快的相處方式，但有時候反而很容易因此惹禍上身。《搜狐網》命理專欄分享，雙子座、天蠍座、金牛座的為人比較直接，任何話都無法藏在心裡，一定會說出口，但這種個性讓他們很容易成為別人的眼中釘。

1、雙子座

雙子座比較火爆、大大咧咧，想到什麼就說什麼，看到一件事情他們絕對忍不住，一定要說出來，這樣的個性難免會讓人不開心，但他們沒辦法改變自己，如果雙子座突然變得沉默，反而才要開始擔心。

2、天蠍座

天蠍座不喜歡營造虛假的和平，而是希望能夠真誠地表達自己，有什麼意見絕對不會藏在肚子裡，儘管不是人人都能接受他們的想法，但天蠍座一定要說出來，這種個性雖然很容易得罪人，不過也會得到別人的信任與喜愛。

3、金牛座

金牛座個性耿直，他們說出口的每一句話都非常真誠，任何事情都沒辦法憋在心裡，有什麼就說什麼，哪怕對方會因此感到不開心，他們也要說出來，這種個性常常會為人詬病，不過金牛座非常堅持，不會輕易改變自己。