1名餐廳老闆在《爆廢公社公開版》抱怨，1名求職者與他約好在餐廳面試廚房助手，到了約定時間對方卻遲遲未出現，事隔2小時才告知他會晚點到，但餐廳打烊前都未見對方身影，令他無語的是，該名求職者在隔日凌晨，辯稱因為下大雨抵達時店面時已打烊，原PO憤怒寫下，到底有什麼毛病，是從哪裡開始騎，要花5個小時。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，1名求職者2日上午跟他約晚間6點左右到餐廳面試廚房助手，不料對方一直到晚上快9點時，才傳訊息說：「晚點到」，一連等到餐廳打烊人都還沒出現，對方還在隔日凌晨傳訊息告知，因為下雨的關係，導致他到餐廳時已打烊，還厚臉皮詢問，「3日晚上面試方便嗎？」

原PO暴怒寫下，「到底有什麼毛病，連通電話都不告知一下，從板橋過來是有多遠，要5小時，還是一路颱風龍捲風山崩地裂？」並抱怨為何對方放鳥在先，卻說的像是店面關門，沒等求職者來面試一樣。

貼文一出引起網友們熱議：「沒時間觀念可以直接略過」、「對很多人來說守信用是一件很困難的事情」、「應徵到半夜還要人家等他 是來當老闆的嗎」、「把工作（面試）當玩遊戲一樣」、「搞得是他要面試你一樣」。

也有網友和原PO分享類似經驗：「我還遇過要來應徵，問他要應徵什麼職缺，他回答不知道？打電話通知叫他來面試，問我公司地址在哪，跟我扯好遠他家住淡水欸，是不是現在的人投履歷都不看公司簡介或內容的亂槍打鳥就是了」、「遇過打電話來問職缺，我要跟他約面試結果對方回我：我要問一下我媽媽，結果約好面試卻沒來，打去他卻回：在下雨不方便出門」。