Google工作是全球最多人嚮往的職缺，但像這種科技巨頭的面試過程，又與普通企業有何差別？一名網友分享與Google主管的面試經過，過程中每十秒左右就被面試官打斷，針對寫的內容進一步追問；他強調不是想抱怨面試過程，只是納悶為什麼無法給予思考的時間。

這名網友在PTT發文，日前與Google公司的電話面試中，面試官從一開始給出題目後，多度打斷原PO思考，每隔十秒左右就會提出問題，或是追問他寫的內容「你想怎麼做？」、「初始值是這樣，為什麼？」、「好那接下來呢？」。

原PO表示，他知道面試時間會準時停止，但他希望能夠花費幾分鐘來思考問題。他強調，並非在抱怨對方的面試，只是向大家提供一個之後練習的方向，「如果剛看到題目，就有人不停的驅使你講一些東西，你必須一直把想到的東西寫下來你會怎麼做」。

貼文曝光，掀起網友熱烈討論，不少網友認為面試官除了答案外，也會評估溝通和解決問題的能力，「討論的過程也很重要」、「除了coding和演算外，也會看溝通和problem solving，他們不是只要正確答案，還想知道如何達到」、「面試又不是考試，還要看你討論思考的過程及溝通」、「重點是溝通」、「真的要多跟面試官互動」。

其他網友也點出，面試官實際上還想知道解題的過程，想要知道求職者的思路，「他們不是只要正確答案，還想知道如何達到」、「練習把想的過程講出來」、「他們想聽你想的過程」、「你要講你的思考流程，講出怎麼想的本來就是谷歌的要求」。