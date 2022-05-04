迎戰年底桃園市長選戰，國民黨提名人選仍待整合。立委呂玉玲今表示，「黨籍立委」與市議員都支持她，在地504位里長有486位連署支持，地方婦女會、宗親等社團，退將、退軍與黃國園黨部都對她有期待，她才會勇敢承擔爭取黨提名。

對民調在可能人選中偏低，呂玉玲說，民調起起伏伏，會謹慎參考，但她宣布參選前，民眾黨有相對性民調，「我有18％支持」，其中還有近五成民眾沒表態，宣布參選就要更努力爭取認同，「相信最後民調我會是最高的」，有信心打贏選戰。

國民黨智庫執行長柯志恩4月中受訪時爆料，3月問黨主席朱立倫，桃園市長選舉是不是要徵召呂玉玲？朱回說「我又不是笨蛋」。呂說，「我沒有聽到這句話，相信主席也不會這樣說」，可能有引述情節在裏面，她不予置評。

國民黨內傳出最後可能直接徵召目前民調最高的立委魯明哲參選，呂玉玲說，各界都在點名，「也有人點名要徵召我」，她就是努力一步一腳印勤跑基層，廣聽民意，爭取支持與認同，相信最後一定可獲得黨提名。

但呂玉玲也說，面對年底選戰艱困，黨中央決定人選，大家一起團結打贏選戰，若最後黨徵召其他人選，她也一定會抬轎。

對於也有意爭取黨提名參選桃園市長的台北市議員羅智強今天遷戶籍到桃園市，呂玉玲表示，羅要來到桃園，桃園是好山好水地方，來關心桃園、要做桃園人，都歡迎、祝福、肯定，未來如果她當選了，也希望優秀人才留下來跟她一起服務。

呂玉玲說，羅智強買了42年老宅，但她更住在桃園60年，她是「在地培養人才，人才在地服務」，黨部有跟黨籍市議員做問券，九成議員不支持空降。